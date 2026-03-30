Meteo Napoli: temporali in arrivo, allerta gialla

In queste ore il meteo a Napoli è al centro dell’attenzione, con l’arrivo imminente di temporali accompagnati da grandine e vento. L’allerta meteo gialla è stata diramata per la regione Campania, con particolare attenzione alle zone costiere e al Cilento. La situazione sarà monitorata da vicino nelle prossime ore, con la previsione di precipitazioni intense a partire dalla mezzanotte.

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