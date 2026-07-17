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Meteo oggi: allerta temporali e caldo in 15 città

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In queste prime ore del mattino del 17 Luglio 2026, il tema del meteo risulta essere uno dei più ricercati online, posizionandosi in cima ai trend sui motori di ricerca. Le previsioni meteo segnalano un caldo intenso con bollino rosso in 15 città italiane, con la prospettiva di un aumento a 19 città nella giornata di sabato. Inoltre, è attiva un’allerta per temporali sul territorio nazionale. Le notizie di oggi evidenziano un’avvertenza riguardante le ondate di calore, con la massima registrata fino a 46 gradi a Fornace, in Sardegna. Un bollettino meteo dal 15 al 17 luglio 2026 fornisce ulteriori dettagli sulle condizioni climatiche in Italia.

Per ulteriori approfondimenti e aggiornamenti sul meteo di oggi, si invita a consultare fonti online specializzate nel settore. Restate informati su eventuali sviluppi e consigli per affrontare al meglio le ondate di calore e le condizioni meteorologiche avverse.

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