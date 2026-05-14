Meteo: ondata di maltempo colpisce l’Italia

Le previsioni meteo segnalano un’importante ondata di maltempo che sta colpendo diverse regioni italiane. Piogge abbondanti, temporali, vento forte e rischio grandine sono le principali caratteristiche di questo brusco cambiamento atmosferico.

L’allerta riguarda diverse zone del Paese, con particolare attenzione per alcune regioni a rischio. Le temperature sono in calo e si prevede che la perturbazione atlantica continuerà almeno fino al weekend, portando ancora piogge diffuse e condizioni meteorologiche avverse.

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