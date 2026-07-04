Meteo Palermo: allerta arancione e caldo record

Sabato 4 Luglio 2026, alle ore 06:18 (Europe/Rome), il meteo a Palermo è al centro dell’attenzione. Le previsioni segnalano un’allerta arancione per il rischio di incendi, mentre il termometro segna una massima di 36 gradi, con bollino rosso.
La notizia ha generato grande interesse online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. In queste ore, molti utenti cercano informazioni dettagliate sul clima che caratterizzerà la giornata nella città siciliana.
Per far fronte alla situazione, i sindacati hanno chiesto un tavolo permanente con la Regione per affrontare le criticità legate alle alte temperature e al pericolo di incendi.
Con l’ultimo aggiornamento feed alle 05:10:00 del 4 Luglio 2026, si conferma la costante monitoraggio della situazione meteo a Palermo, con esperti che consigliano prudenza e attenzione.
Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sul meteo e le misure adottate, ti invitiamo a approfondire online.