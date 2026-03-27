Meteo Palermo: allerta gialla per il ciclone Deborah

In queste ore, il meteo a Palermo è il tema più cercato online, posizionandosi ai vertici delle tendenze sui motori di ricerca. Domani è prevista un’allerta gialla a causa dell’arrivo del ciclone Deborah, che porterà maltempo e condizioni meteorologiche avverse in Sicilia. Gli esperti mettono in guardia la popolazione sull’evolversi della situazione e suggeriscono di prestare attenzione alle possibili conseguenze. L’ultimo aggiornamento disponibile risale alle prime ore di questa mattina, confermando la persistenza delle condizioni meteo avverse. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è consigliabile consultare fonti affidabili online.