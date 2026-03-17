Meteo palermo: previsioni e aggiornamenti in diretta

In queste ore, il meteo a Palermo è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Le previsioni indicano un’attesa allerta gialla per la giornata di domani, con possibili disagi legati al maltempo. Nella vicina Catania, sono stati dirottati quattro voli verso gli aeroporti di Palermo e Comiso a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Il feed informativo più recente risale alle prime ore di questa mattina, confermando l’interesse costante per l’evolversi della situazione meteo nella città siciliana. Per ulteriori dettagli e approfondimenti, è possibile consultare le fonti online e i servizi meteorologici dedicati, per rimanere costantemente aggiornati su eventuali cambiamenti e sviluppi.