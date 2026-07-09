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Meteo Parma: record di caldo con 37,5 gradi

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Nelle ultime ore il meteo a Parma è al centro dell’attenzione, con temperature record che stanno caratterizzando diverse zone del nostro Paese. A Bergamo si è toccata la cifra impressionante di 38,6 gradi, segnando un nuovo record di caldo. Questa situazione fa parte di una più ampia ondata di calore che sta interessando l’Italia, con la Pianura Padana che potrebbe raggiungere picchi di 39 gradi, tanto da aver destato l’allerta sanitaria dell’OMS.

Nonostante in alcuni luoghi sia in vista una tregua temporanea, il caldo sembra destinato a riprendersi presto, mantenendo alta l’attenzione su possibili disagi e problematiche legate alle alte temperature.

Questa notizia sta catalizzando l’interesse online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire su fonti attendibili online.

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