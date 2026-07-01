Meteo: perturbazione in arrivo con piogge e temporali

Il tema in tendenza in queste ore è il meteo, con una perturbazione annunciata che porterà piogge e temporali sul territorio italiano. Le previsioni meteo indicano la possibilità di fenomeni intensi, con rischio di grandine in alcune zone.

La situazione attuale vede un grande caldo diffuso, dopo un periodo di afa che ha interessato diverse regioni, dal Veneto alla Toscana fino a Milano. L’arrivo dei temporali è atteso per oggi, portando una possibile tregua dal caldo intenso degli ultimi giorni.

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