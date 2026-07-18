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Meteo Rimini: allerta temporali nel Nord Italia

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Sabato 18 Luglio 2026, ore 16:38. Il meteo a Rimini è al centro dell’attenzione in queste ore, con forti temporali e grandine previsti nel Nord Italia. L’allerta maltempo riguarda ben quattro regioni, mentre in Emilia-Romagna si segnalano zone a rischio. Dopo un picco di caldo, è attesa l’arrivo di aria fredda dalla Scandinavia che contrasta la cupola di calore presente sul territorio.

La situazione meteorologica è in costante evoluzione, con temporali forti che potrebbero colpire diverse zone del Paese. Nel Sud Italia, invece, si registrano temperature sopra i 40 gradi, aggiungendo ulteriori elementi di criticità al quadro generale.

La notizia ha generato un notevole interesse online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti, è possibile consultare le fonti online disponibili.

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