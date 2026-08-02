Meteo Roma: caldo record e bollino rosso fino lunedì

In queste ore il meteo a Roma è al centro dell’attenzione, con temperature che raggiungono livelli record e il bollino rosso che rimarrà attivo fino a lunedì. Il caldo non dà tregua alla Capitale, con una serie di notti tropicali che si sono susseguite dall’inizio dell’estate. I turisti cercano refrigerio nelle fontane per sfuggire alle temperature elevate.

Non solo caldo, ma anche emergenze da fronteggiare: un incendio si è sviluppato sull’autostrada per Fiumicino, creando disagi e preoccupazioni. La situazione richiede massima attenzione e prontezza da parte delle autorità competenti.

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