Meteo Torino: grandinate e temporali intensi

In queste ore, il meteo a Torino è al centro dell’attenzione, con una serie di intense grandinate previste nel corso della giornata. La situazione meteorologica nel Piemonte si presenta piuttosto instabile, con temporali in corso e la possibilità di grandine con chicchi fino a due centimetri.

Secondo le ultime informazioni, per oggi pomeriggio è prevista un’allerta gialla per temporali sulle zone meridionali del Piemonte, mentre domani la situazione meteorologica potrebbe peggiorare.

Questa notizia è al momento tra i trend più cercati online e si trova in cima ai risultati dei motori di ricerca. Per ulteriori aggiornamenti, è possibile approfondire online la situazione meteo a Torino e nel Piemonte.