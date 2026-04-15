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Meteo Torino: nevicata primaverile e allerta gialla rischio idrogeologico

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Le ultime notizie meteo riguardanti Torino vedono un’improvvisa nevicata di primavera che ha colpito le Alpi del Piemonte, segnando un colpo di coda dell’inverno. Questo fenomeno ha portato a un peggioramento delle condizioni atmosferiche, con allerta gialla per rischio idrogeologico su gran parte della regione. In particolare, sono previste forti piogge su alcune zone come Casalese, Valenzano e Basso Monferrato.

La situazione ha generato grande interesse online, posizionandosi al top dei trend di ricerca sui motori di ricerca. Le previsioni indicano un ulteriore peggioramento del tempo a partire da stasera, con l’allerta che resta vigente. Questi cambiamenti repentini mettono in evidenza l’importanza di rimanere informati e preparati di fronte a eventi meteorologici estremi.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla situazione meteo a Torino e in Piemonte, ti invitiamo a consultare le fonti online per approfondire la questione.

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