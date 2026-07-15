Meteo Torino: ondata di caldo e temporali in arrivo

In queste ore il meteo a Torino è al centro dell’attenzione, con la notizia che è diventata uno dei trend più cercati online. Mentre al Sud si registrano temperature record con picchi fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, al Nord c’è allerta per possibili nubifragi. La situazione meteo sembra particolarmente estrema, con l’Italia divisa in due per le prossime 24 ore.

La terza ondata di caldo sta mettendo a dura prova diverse regioni, come la Bergamasca dove si registrano temperature fino a 45 gradi. Tuttavia, c’è la speranza di un cambiamento in arrivo nel weekend. L’aumento dell’afa in tutto il Paese porta a condizioni climatiche difficili, con 7 città sotto il bollino rosso e previsioni di 44 gradi in Sardegna.

Per restare aggiornati su questa situazione meteo in evoluzione, è consigliabile approfondire online per avere ulteriori dettagli e previsioni accurate.