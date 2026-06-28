Meteo Torino: temperatura alle stelle, temporali in arrivo

La temperatura minima di notte a Torino segna un nuovo record bollente, con la città alle prese con un’ondata di caldo eccezionale. L’allerta gialla per temporali mette in guardia i cittadini, mentre i primi cedimenti dell’alta pressione fanno temere ulteriori disagi.

Nei giorni più caldi dell’anno, si registra un picco di oltre 50 persone al Pronto Soccorso e in farmacia, a causa delle condizioni climatiche estreme. La situazione meteo a Torino desta preoccupazione, con la popolazione alle prese con temperature torride e rischi per la salute.

La notizia del meteo a Torino è al centro dell’attenzione online, dominando le ricerche sui motori di ricerca e i social media. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online.