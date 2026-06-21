Meteo Verona: ondata di calore e salute

Domenica 21 Giugno 2026, alle ore 05:58, il meteo a Verona è al centro dell’attenzione, con temperature che superano i 35 gradi da giorni. La Prevenzione della Regione Veneto ha lanciato indicazioni per affrontare l’ondata di calore, avvertendo dei possibili rischi per la salute legati alle alte temperature. Questa situazione preoccupante è analizzata da esperti che sottolineano come il caldo intenso possa comportare problemi, soprattutto per le categorie più fragili. Non solo Verona, ma anche altre città stanno vivendo giornate torride, con la popolazione che cerca riparo e protezione dai raggi solari. La ricerca online su questo tema è molto alta, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca, poiché la preoccupazione per la salute pubblica è alta e la necessità di informazioni è crescente. Per rimanere aggiornati su questa situazione in evoluzione, è consigliabile consultare fonti autorevoli e ufficiali online.