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martedì, Maggio 12, 2026
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Meteo weekend: previste piogge e temporali in Italia

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Le previsioni meteo per il prossimo fine settimana prevedono un’instabilità diffusa su gran parte del territorio italiano, con piogge e temporali in arrivo.

Secondo gli esperti, una perturbazione nord-atlantica porterà un sensibile calo termico e precipitazioni diffuse a partire da giovedì.

La situazione meteo sarà caratterizzata da correnti fredde che porteranno neve sulle zone montane.

Attualmente, l’Italia è alle prese con un maltempo che sembra destinato a protrarsi nei prossimi giorni.

La notizia è molto ricercata online e si posiziona ai vertici dei trend sui motori di ricerca.

Per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti sul meteo del weekend, è consigliabile consultare fonti specializzate online.

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