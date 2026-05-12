Meteo weekend: previste piogge e temporali in Italia

Le previsioni meteo per il prossimo fine settimana prevedono un’instabilità diffusa su gran parte del territorio italiano, con piogge e temporali in arrivo.
Secondo gli esperti, una perturbazione nord-atlantica porterà un sensibile calo termico e precipitazioni diffuse a partire da giovedì.
La situazione meteo sarà caratterizzata da correnti fredde che porteranno neve sulle zone montane.
Attualmente, l’Italia è alle prese con un maltempo che sembra destinato a protrarsi nei prossimi giorni.
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