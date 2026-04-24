Meteorologo: il clima in Italia e le previsioni

In queste ore, il tema del meteorologo è in cima ai top trend sui motori di ricerca. Ultimo aggiornamento: prossima settimana l’anticiclone in indebolimento, con minacce di correnti più fredde e instabili dal Nord Europa. Quali possibili conseguenze sull’Italia? Il bel tempo si riprende la scena: un weekend di sole e caldo in arrivo. Dopo gli ultimi temporali, si prospetta una settimana caratterizzata da sole e caldo. Ma tornerà il freddo? Per maggiori dettagli e approfondimenti, consulta le fonti online.