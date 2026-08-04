Meteorologo: quando finisce il caldo?

Il meteorologo è al centro dell’attenzione in queste ore, con la notizia del caldo che tiene ancora molte città italiane sotto il bollino rosso. Le previsioni parlano di un avviso per ondate di calore fino al 6 agosto 2026, ma sembra che nel fine settimana ci sarà una tregua dall’afa. Una domanda che molti si pongono è: quando finirà questo caldo torrido che sta caratterizzando l’estate?

Le temperature elevate stanno mettendo alla prova le città italiane, con ancora 25 località segnalate come a rischio per le alte temperature. In particolare, a Roma e in altre zone, il bollino rosso è ancora presente, segno di condizioni climatiche estreme.

La necessità di seguire con attenzione le previsioni del tempo e i consigli degli esperti è fondamentale per affrontare al meglio queste giornate torride. Molti cercano online informazioni dettagliate sulle previsioni e sui consigli per proteggersi dal caldo e dall’afa.

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