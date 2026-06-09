Metereologia: allerta nubifragi al Nord Italia

In queste ore, il tema in tendenza online riguarda la metereologia, con particolare attenzione all’allerta per nubifragi e forti temporali previsti al Nord Italia. Le previsioni meteo indicano un’alta pressione al Centro-Sud, mentre al Nord si prevede un peggioramento delle condizioni atmosferiche nelle prossime ore.
La situazione meteorologica ha generato grande interesse online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Si consiglia di approfondire sui siti specializzati per aggiornamenti in tempo reale.