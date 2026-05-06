Mick jagger: la nuova era dei Rolling Stones

La notizia è in cima ai top trend sui motori di ricerca: Mick Jagger, leggenda vivente del rock, è al centro dell’attenzione per il lancio del nuovo album dei Rolling Stones. Un evento stellare a New York ha visto la band presentare ‘Foreign Tongues’, un lavoro che si preannuncia come un vero e proprio trionfo. Inoltre, la collaborazione con Paul McCartney promette scintille e novità imperdibili per i fan.

Il singolo ‘In the Stars’ ha già conquistato il pubblico e l’annuncio dell’album ha generato grande entusiasmo tra gli appassionati di musica di tutto il mondo. I Rolling Stones continuano a dimostrare la propria grandezza e capacità di reinventarsi, regalando emozioni senza tempo.

Per tutti gli aggiornamenti e ulteriori dettagli su questo avvincente capitolo della storia della musica, resta aggiornato online. La leggenda dei Rolling Stones continua a scrivere pagine indelebili nel panorama musicale mondiale.