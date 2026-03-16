Mickey rourke: sfratto per inadempienza contrattuale

Nelle ultime ore, il nome di Mickey Rourke è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Secondo quanto riportato, l’attore sarebbe stato sfrattato dalla sua residenza a Los Angeles a causa di un contenzioso legato al mancato pagamento dell’affitto, che ammonta a oltre 60.000 dollari. La situazione si è fatta tesa quando Rourke avrebbe rifiutato donazioni per un totale di 100.000 dollari, preferendo non accettare l’aiuto esterno. Tra le motivazioni addotte dall’attore per il mancato pagamento dell’affitto, ci sarebbero problemi legati a roditori e lavori di manutenzione non eseguiti.

La notizia ha suscitato grande interesse e dibattito sul web, con molti utenti alla ricerca di ulteriori dettagli e approfondimenti sull’accaduto. Per restare aggiornati sulle ultime novità riguardanti l’evoluzione di questa vicenda, è possibile consultare le fonti online disponibili.