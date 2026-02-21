- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Febbraio 21, 2026
Microsoft: Asha Sharma nuova CEO gaming, Phil Spencer in pensione
Microsoft: Asha Sharma nuova CEO gaming, Phil Spencer in pensione

In queste ore, la notizia relativa a Microsoft è tra i trend più ricercati online, con un’attenzione particolare verso l’azienda e le sue recenti nomine. Asha Sharma è stata nominata EVP e CEO di Microsoft Gaming, mentre Phil Spencer ha annunciato il suo ritiro. Sarah Bond lascia il suo incarico, e Matt Booty viene promosso come esecutivo di Microsoft AI. Questi cambiamenti segnalano una svolta significativa all’interno della multinazionale, con un rinnovato focus sul settore gaming e un impegno confermato verso le console Xbox. L’ultimo aggiornamento disponibile risale alle prime ore di questa mattina, confermando l’importanza e l’attualità di questo tema.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti su questo argomento di grande interesse, è possibile consultare le fonti online per aggiornamenti in tempo reale.

