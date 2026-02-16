Migrante avviato all’espulsione chiede risarcimento: ministero dell’interno

In queste ore il tema del ministero dell’interno è molto cercato online ed è in cima ai top trend sui motori di ricerca. Ultimo aggiornamento feed: 2026-02-16 08:30:00. Un migrante avviato all’espulsione dall’Albania ha dichiarato di aver subito violazioni dei suoi diritti e ha chiesto di tornare in Italia per ottenere un risarcimento dal Viminale. La situazione si complica ulteriormente considerando che il migrante è stato espulso due volte e condannato per aggressione a una donna. Una sentenza giudiziaria ha stabilito che il migrante deve essere risarcito, ritenendo che ci sia stato un arbitrio nei trasferimenti. Si prospettano quindi possibili sviluppi legali e amministrativi in merito a questa vicenda delicata.

