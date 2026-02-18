Mikaela shiffrin: l’ascesa della regina dello sci

La campionessa Mikaela Shiffrin è al centro dell’attenzione in queste ore, con la sua quarta partecipazione alle Olimpiadi che ha avuto inizio con una prova non esaltante nello slalom e un quarto posto. Gli appassionati seguono con trepidazione la sua ultima chance di conquistare l’oro a Milano Cortina. Nell’ultima gara ha polverizzato il miglior tempo, lasciando Rast e Holdener al secondo e terzo posto. La sua abilità e determinazione la rendono una delle figure più ammirate nello sport invernale.

