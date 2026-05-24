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Milan cagliari: dove vedere la partita in tv

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La sfida tra Milan e Cagliari è al centro dell’interesse online in queste ore, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Domenica 24 Maggio 2026, alle ore 19:58 (Europe/Rome), i tifosi potranno seguire l’incontro da casa tramite le trasmissioni televisive. L’ultimo aggiornamento disponibile risale alle 19:40, con le probabili formazioni che fanno ipotizzare un possibile panchinamento di Modric. Un match che si preannuncia avvincente e che potrebbe riservare sorprese, considerando le dichiarazioni di Allegri sulla necessità di evitare superficialità. Per tutti gli appassionati, sarà fondamentale individuare il canale televisivo o la piattaforma streaming dove poter assistere alla partita in diretta. Per ulteriori dettagli e approfondimenti, è possibile consultare le fonti online per restare aggiornati sul match e sulle ultime novità riguardanti le due squadre.

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