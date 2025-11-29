Milan Games Week 2025: manga J-Pop e sorpresa Omoda

La Milan Games Week & Cartoomics 2025 è ufficialmente iniziata e per tre giorni trasforma Fiera Milano Rho nel punto di ritrovo per gamer, fan di fumetti, manga, anime e cosplay da tutta Italia. L’edizione di quest’anno, dal 28 al 30 novembre, punta ancora di più sull’idea di “mondo ibrido” tra reale e digitale, con aree tematiche, ospiti internazionali, anteprime videoludiche e tante novità editoriali.

Date, orari e biglietti: come entrare in fiera

La Milan Games Week & Cartoomics 2025 si svolge

da venerdì 28 a domenica 30 novembre nei padiglioni di

Fiera Milano Rho, in particolare 9, 11, 13 e 15, con orario continuato indicato dalle 10 alle 20.

I biglietti sono acquistabili online con diverse formule: ingressi giornalieri differenziati per venerdì, sabato e domenica, abbonamento “three days” per chi vuole vivere l’evento per tutti e tre i giorni e pass speciali con ingresso anticipato e gadget esclusivi. È previsto anche un pass promozionale per il venerdì pomeriggio legato al Black Friday.

I distretti tematici: dal Gaming District all’area cosplay

L’evento è organizzato come un vero “multiverso” suddiviso in distretti:

Gaming District : il cuore della manifestazione, con oltre un centinaio di postazioni free-to-play tra console e PC per provare anteprime e nuovi titoli.

: il cuore della manifestazione, con oltre un centinaio di postazioni free-to-play tra console e PC per provare anteprime e nuovi titoli. EsportShow : palco dedicato a tornei e sfide tra pro-player, con finali di competizioni ufficiali e spettacolo continuo sugli schermi giganti.

: palco dedicato a tornei e sfide tra pro-player, con finali di competizioni ufficiali e spettacolo continuo sugli schermi giganti. Electric Town : area interamente dedicata a manga, anime, gadget, figure e cultura otaku, con stand delle principali case editrici e shop specializzati.

: area interamente dedicata a manga, anime, gadget, figure e cultura otaku, con stand delle principali case editrici e shop specializzati. ImagiNation : lo spazio fumetto occidentale e graphic novel, dove incontrare autori, editori e partecipare a firmacopie.

: lo spazio fumetto occidentale e graphic novel, dove incontrare autori, editori e partecipare a firmacopie. Unplugged : il regno dei giochi da tavolo, giochi di ruolo e carte collezionabili, con tavoli dimostrativi e dimostrazioni non stop.

: il regno dei giochi da tavolo, giochi di ruolo e carte collezionabili, con tavoli dimostrativi e dimostrazioni non stop. Creators World : zona dedicata a streamer, youtuber e content creator con meet & greet, sessioni foto e panel sul mondo digitale.

: zona dedicata a streamer, youtuber e content creator con meet & greet, sessioni foto e panel sul mondo digitale. Cosplay Ground e palchi principali: sfilate, contest e performance dal vivo che animano continuamente i padiglioni.

Gli ospiti: doppiatori, autori di fumetti e musica da videogame

Anche nel 2025 la lineup di ospiti è uno dei punti forti della kermesse. Tra le presenze annunciate nel mondo del gaming spiccano i doppiatori di alcuni personaggi iconici dei videogiochi recenti, affiancati da producer e sviluppatori di grandi franchise.

Sul versante fumetti e manga l’elenco è altrettanto ricco:

gli autori di “Pokémon – La Grande Avventura” , Hidenori Kusaka e Satoshi Yamamoto;

, Hidenori Kusaka e Satoshi Yamamoto; nomi di punta del fumetto americano e giapponese, tra cui autori associati all’universo Marvel e illustratori molto richiesti sulle copertine variant;

ospiti internazionali come Peach Momoko, Brian Michael Bendis, Sara Pichelli, Rafa Sandoval, Trevor Hairsine, oltre al disegnatore italiano Marco Checchetto, autore del manifesto ufficiale di questa edizione.

Sul fronte musicale la manifestazione ospita anche figure note delle colonne sonore videoludiche, con incontri e talk dedicati alla composizione per videogiochi e anime.

J-Pop Manga protagonista: 8 nuovi titoli annunciati

Tra gli annunci più attesi dagli appassionati di fumetti c’è quello di J-Pop Manga, che ha scelto proprio Milan Games Week & Cartoomics per svelare otto nuovi manga in arrivo in Italia nei primi mesi del 2026.

I titoli annunciati coprono generi molto diversi tra loro:

“Tenmaku no Jaadugar – A Witch’s Life in Mongol” di Tomato Soup, un fantasy storico ambientato all’epoca dell’Impero Mongolo;

di Tomato Soup, un fantasy storico ambientato all’epoca dell’Impero Mongolo; “Family Compo” di Tsukasa Hojo, commedia a tema famiglia e identità firmata dall’autore di serie celebri;

di Tsukasa Hojo, commedia a tema famiglia e identità firmata dall’autore di serie celebri; “100 storie che portano alla mia morte – Boku ga shinu dake no Hyaku Monogatari” , horror a episodi che ruota attorno a un inquietante rituale;

, horror a episodi che ruota attorno a un inquietante rituale; “Fushi to batsu – Immortality and Punishment” , racconto survival tra epidemie e zombie;

, racconto survival tra epidemie e zombie; “Exorcist no Kiyoshi-kun” , azione soprannaturale con un giovane esorcista dal carattere introverso;

, azione soprannaturale con un giovane esorcista dal carattere introverso; “Now that we draw – Kakunaru Ue Wa” , meta-manga romantico che segue due aspiranti autori alle prese con una finta relazione;

, meta-manga romantico che segue due aspiranti autori alle prese con una finta relazione; “Hana Himeru Kimi no Meteor” , romance gotico ambientato tra castelli, maledizioni e vampiri;

, romance gotico ambientato tra castelli, maledizioni e vampiri; “Belle Poupée no Supadari Kon’yaku”, storia sentimentale ambientata a corte, tra intrighi nobiliari e un principe dall’aria glaciale.

J-Pop ed Edizioni BD sono presenti con un grande stand dedicato, con sessioni firme, incontri con gli autori e un ricco catalogo di novità e anteprime rivolte ai lettori di manga e graphic novel.

Omoda 5 SHS-H: quando il SUV ibrido incontra il gaming

Una delle sorprese più particolari di questa edizione arriva dal mondo dell’automotive:

Omoda & Jaecoo partecipa alla Milan Games Week & Cartoomics 2025 con un’installazione dedicata alla nuova

Omoda 5 SHS-H, versione full hybrid del SUV di segmento C del marchio cinese.

All’interno del padiglione 9, nello spazio a tema “Urban Playground”, i visitatori possono:

vedere da vicino la vettura all’interno di uno stand futuristico, con luci, musica e scenografie pensate per richiamare l’estetica dei videogiochi;

provare postazioni di gioco e attività interattive integrate con lo spazio espositivo;

scoprire i principali elementi della tecnologia SHS-H (Super Hybrid Solution), il sistema full hybrid che combina motore benzina 1.5 turbo e unità elettriche per una potenza complessiva intorno ai 224 cavalli e un’attenzione particolare ai consumi.

La scelta di presentare il modello in una fiera dedicata al gaming punta chiaramente a dialogare con un pubblico giovane e appassionato di tecnologia, sfruttando un contesto dove realtà fisica e digitale si sovrappongono in modo naturale.

Perché tenere d’occhio questa edizione

Tra anteprime videoludiche, annunci editoriali come gli otto nuovi manga J-Pop e iniziative cross-over con brand come Omoda, l’edizione 2025 di Milan Games Week & Cartoomics si conferma uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per chi segue gaming, fumetti e cultura pop in Italia.

Chi decide di partecipare può sfruttare le tre giornate per:

esplorare i distretti tematici e provare nuovi giochi;

incontrare autori, doppiatori, content creator e musicisti;

scoprire da vicino novità editoriali e tecnologiche che arriveranno sul mercato nel 2026.

Per il programma completo di incontri, tornei e firmacopie restano comunque fondamentali gli aggiornamenti del sito ufficiale e dei canali social della manifestazione, costantemente aggiornati durante i tre giorni di fiera.