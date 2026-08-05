Milan: obiettivo Gimenez, Gattuso in pressing

In queste ore, il tema delle milan news è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Le ultime indiscrezioni parlano di un forte interesse da parte di Gattuso per il difensore Gimenez, con contatti diretti tra il giocatore e il Porto. Il tecnico milanista sembra determinato a rilanciare il giocatore e a portarlo in squadra, considerandolo un elemento chiave per il suo progetto. La situazione è in evoluzione e sono attesi sviluppi nelle prossime ore.

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