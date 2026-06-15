Milan: svolta imminente nel calciomercato

In queste ore, il tema del calciomercato milan è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Ultime notizie parlano di una svolta imminente per il Milan, con l’avvicinarsi sempre di più di un nuovo allenatore. I riflettori si concentrano sul nome di Amorim, con l’attesa febbrile dell’ok definitivo per la sua nomina, seguita dalla designazione del direttore tecnico e sportivo. Le quote del portoghese in rossonero sono in netto calo, confermando l’interesse del Diavolo per il talento di Amorim. Restate aggiornati online per ulteriori sviluppi su questa vicenda che appassiona i tifosi e gli appassionati di calcio.