Milano: Aramix e Pitagora collaborano per introdurre l’intelligenza artificiale nei processi documentali della cessione del quinto

Aramix, azienda del Gruppo Datrix, e Pitagora sono uniti per portare l’intelligenza artificiale nei processi documentali della cessione del quinto. La partnership ha l’obiettivo di trasformare la gestione della complessità documentale in un fattore di velocità, qualità e scalabilità del credito. L’intesa prevede l’integrazione della soluzione IDM (Intelligent Document Management) di Aramix nel processo di onboarding dei clienti di Pitagora. Questo investimento si inserisce nella strategia di adozione dell’intelligenza artificiale da parte di Pitagora, per migliorare l’efficienza operativa e la qualità della verifica documentale nel settore del credito al consumo.

La soluzione di Aramix utilizza tecnologie avanzate per l’estrazione automatica dei dati dai documenti dei clienti di Pitagora. Questo approccio combinato di automazione e controllo umano consente di ridurre i tempi per le verifiche documentali, riducendo il rischio di errori umani e rendendo più efficiente l’intero processo di valutazione della pratica e erogazione del credito.

Mauro Arte, CEO di Aramix, sottolinea l’importanza di introdurre l’intelligenza artificiale nei processi aziendali complessi per generare efficienza, qualità e scalabilità. Dall’altro lato, Fabio Capra, Vicedirettore Generale di Pitagora, evidenzia come l’adozione di questa soluzione rappresenti un passo avanti nell’evoluzione del modello operativo dell’azienda nel sett