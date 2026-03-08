Milano celebra il World Radio Day 2026 con Radio Teate On Air come Media Partner

Il 9 marzo 2026, Milano si prepara a celebrare il World Radio Day, la Giornata Mondiale della Radio istituita dall’UNESCO. L’evento, organizzato da Radio Speaker, porta alla ribalta la radio in tutte le sue forme ed espressioni, evidenziando il grande impatto che ha sul pubblico italiano.

Radio Teate On Air sarà uno dei Media Partner ufficiali dell’evento, confermando il ruolo di rilievo che sta assumendo nel panorama radiofonico nazionale. Il presidente di Erga Omnes ed editore di Radio Teate On Air, Pasquale Elia, commenta: “Il World Radio Day rappresenta uno dei momenti più importanti per l’intera filiera della radio italiana, perché riunisce editori, speaker, professionisti del microfono, etichette discografiche, società di gestione dei diritti musicali, centri media, investitori, tecnici e sviluppatori di tecnologie audio, insieme al grande pubblico degli ascoltatori”.

L’evento si terrà presso il Talent Garden Calabiana di Milano e ospiterà numerosi protagonisti della radiofonia italiana. L’edizione del 2026 avrà come tema principale “Radio e Intelligenza Artificiale”, scelto dall’UNESCO per riflettere sulle trasformazioni che l’innovazione tecnologica sta portando nel mondo della radio.

Il World Radio Day sarà un’occasione per approfondire le nuove tendenze della radiofonia, condividere esperienze e costruire sinergie tra chi lavora nel settore. L’evento sarà ad accesso libero, regolato tramite pass gratuito, e tutti i dettagli sul programma e sulla registrazione sono disponibili sul sito ufficiale www.worldradioday.it.

Con il patrocinio di Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Municipio 5 di Milano, Rai Radio, Confindustria Radio Televisioni, FIMI, SIAE e Aeranti Corallo, il World Radio Day 2026 vede Radio Teate On Air tra i Media Partner ufficiali, confermando la crescente presenza della web radio teatina in iniziative e collaborazioni di rilievo.