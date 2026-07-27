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Milano: Datrix e Fair Play Consulting insieme per l’adozione dell’Intelligenza Artificiale nelle imprese italiane.

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Datrix lancia una partnership strategica con Fair Play Consulting per accelerare l’adozione dell’Intelligenza Artificiale nelle imprese italiane

Milano, 27 luglio 2026 – Datrix S.p.A. e Fair Play Consulting S.r.l. hanno recentemente annunciato una partnership strategica volta a guidare le imprese italiane nell’adozione dell’Intelligenza Artificiale e nella trasformazione dei propri modelli operativi.

La collaborazione tra le due società combina le tecnologie, le soluzioni verticali e le competenze AI di Datrix con l’esperienza di Fair Play nella strategia, nel ridisegno dei processi e nella gestione di programmi complessi di trasformazione. L’obiettivo principale è supportare le aziende nell’individuazione delle opportunità a maggiore valore e nella loro implementazione all’interno dei processi, dei sistemi decisionali e dell’organizzazione.

L’offerta congiunta si articola lungo l’intero percorso di adozione, con la definizione della strategia AI, la mappatura e prioritizzazione dei casi d’uso, la valutazione della readiness dei dati, fino alla quantificazione dell’impatto economico e alla gestione dell’esecuzione. Datrix e Fair Play hanno sviluppato una mappa strutturata delle opportunità AI applicabili alle imprese, che comprende inizialmente 84 casi d’uso in 13 aree di business.

Secondo Fabrizio Milano d’Aragona, CEO e Co-Founder di Datrix, questa partnership consente di unire tecnologia e conoscenza del business per creare valore tangibile per i clienti e nuove opportunità di crescita per il Gruppo. Francesco Orlando, Presidente e Founder di Fair Play, sottolinea l’importanza di affiancare le imprese in questo passaggio, mettendo la consulenza strategica al servizio di un’adozione dell’AI consapevole e governata.

Datrix è un Gruppo italiano quotato su Euronext Growth Milan, attivo con soluzioni AI-Based in due aree di business: AI for Data Monetization e AI for Industrial & Business Processes. Fair Play, d’altra parte, è un player indipendente di consulenza strategica attivo da oltre 20 anni nel mercato italiano e internazionale.

La partnership tra Datrix e Fair Play si propone di essere un punto di riferimento nel settore dell’Intelligenza Artificiale, offrendo alle imprese italiane la consulenza e le soluzioni necessarie per una trasformazione efficace e di successo.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare i siti web delle rispettive società: www.datrixgroup.com per Datrix S.p.A. e www.fairplayconsulting.com per Fair Play Consulting S.r.l.

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