Milano: Datrix e Fair Play Consulting insieme per l’adozione dell’Intelligenza Artificiale nelle imprese italiane.

Datrix lancia una partnership strategica con Fair Play Consulting per accelerare l’adozione dell’Intelligenza Artificiale nelle imprese italiane

Milano, 27 luglio 2026 – Datrix S.p.A. e Fair Play Consulting S.r.l. hanno recentemente annunciato una partnership strategica volta a guidare le imprese italiane nell’adozione dell’Intelligenza Artificiale e nella trasformazione dei propri modelli operativi.

La collaborazione tra le due società combina le tecnologie, le soluzioni verticali e le competenze AI di Datrix con l’esperienza di Fair Play nella strategia, nel ridisegno dei processi e nella gestione di programmi complessi di trasformazione. L’obiettivo principale è supportare le aziende nell’individuazione delle opportunità a maggiore valore e nella loro implementazione all’interno dei processi, dei sistemi decisionali e dell’organizzazione.

L’offerta congiunta si articola lungo l’intero percorso di adozione, con la definizione della strategia AI, la mappatura e prioritizzazione dei casi d’uso, la valutazione della readiness dei dati, fino alla quantificazione dell’impatto economico e alla gestione dell’esecuzione. Datrix e Fair Play hanno sviluppato una mappa strutturata delle opportunità AI applicabili alle imprese, che comprende inizialmente 84 casi d’uso in 13 aree di business.

Secondo Fabrizio Milano d’Aragona, CEO e Co-Founder di Datrix, questa partnership consente di unire tecnologia e conoscenza del business per creare valore tangibile per i clienti e nuove opportunità di crescita per il Gruppo. Francesco Orlando, Presidente e Founder di Fair Play, sottolinea l’importanza di affiancare le imprese in questo passaggio, mettendo la consulenza strategica al servizio di un’adozione dell’AI consapevole e governata.

Datrix è un Gruppo italiano quotato su Euronext Growth Milan, attivo con soluzioni AI-Based in due aree di business: AI for Data Monetization e AI for Industrial & Business Processes. Fair Play, d’altra parte, è un player indipendente di consulenza strategica attivo da oltre 20 anni nel mercato italiano e internazionale.

La partnership tra Datrix e Fair Play si propone di essere un punto di riferimento nel settore dell’Intelligenza Artificiale, offrendo alle imprese italiane la consulenza e le soluzioni necessarie per una trasformazione efficace e di successo.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare i siti web delle rispettive società: www.datrixgroup.com per Datrix S.p.A. e www.fairplayconsulting.com per Fair Play Consulting S.r.l.