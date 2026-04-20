Milano, De Cecco apre Temporary Store a Brera per la Limited Edition durante il Salone del Mobile

De Cecco presenta a Milano la nuova Limited Edition con un Temporary Store nel distretto di Brera in occasione del Salone del Mobile

De Cecco annuncia l’apertura, dal 20 al 27 aprile, di un Temporary Store in Via Pontaccio 19, nel cuore di Brera, dedicato alla nuova Limited Edition. L’iniziativa prende vita in occasione del Salone del Mobile e si inserisce in un percorso progettuale più ampio che, dopo le tappe di Napoli e Roma, approda a Milano, rafforzando la continuità di un racconto costruito attorno ai valori distintivi del brand: cultura gastronomica italiana, ricerca estetica e capacità di dialogare con linguaggi contemporanei.

Il Temporary Store a Brera, una galleria di circa 150 mq, è stato progettato come un temporary store dal linguaggio contemporaneo, in sintonia con il profilo creativo e internazionale del quartiere. Il progetto punta su una dimensione immersiva e dinamica, dove il brand si racconta attraverso un ambiente curato nei dettagli, capace di valorizzare la Limited Edition e l’intero assortimento De Cecco in un contesto di forte impatto estetico e relazionale.

La scelta di Milano, e in particolare di Brera, assume in questo senso un valore strategico preciso. Nel distretto simbolo dell’incontro tra design, cultura e lifestyle, De Cecco trova la cornice ideale per una nuova tappa del proprio percorso, valorizzando uno dei momenti di maggiore vitalità e visibilità del calendario cittadino.

Il Temporary Store diventa così non solo luogo di esposizione, ma spazio di scoperta e interazione, pensato per offrire al pubblico un’esperienza coerente con il posizionamento del marchio. Il programma prevede inoltre una serata speciale con la partecipazione di Graziano della Nebbia, professionista di riferimento nel panorama musicale internazionale, chiamato a contribuire alla costruzione dell’atmosfera dell’evento.

A completare l’esperienza sarà la proposta gastronomica firmata Da Vittorio, con uno show cooking dedicato al celebre Pacchero alla Vittorio, scelto come momento centrale della serata.

Con questa nuova tappa milanese, la terza del progetto dopo Napoli e Roma, De Cecco consolida un format capace di evolvere nei diversi contesti urbani mantenendo una chiara coerenza di fondo. Un percorso che rinnova l’impegno dell’azienda nel promuovere la cultura italiana con un linguaggio attuale, accessibile e distintivo, in equilibrio tra heritage, esperienza e visione contemporanea.