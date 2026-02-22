Milano Malpensa: Voli spostati a Linate per lavori

In queste ore il tema dei voli da e per l’Aeroporto di Milano Malpensa è molto ricercato online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. L’ultima notizia riguarda lo spostamento di alcuni voli da Malpensa a Linate a causa della chiusura di una pista per lavori, prevista dal 16 marzo al 9 maggio 2026. Questa decisione comporterà una riorganizzazione delle rotte aeree e dei servizi offerti ai passeggeri. Malpensa si prepara quindi a una fase di transizione significativa, con Linate che si appresta a gestire un aumento di voli durante il periodo di chiusura della pista. Si consiglia di approfondire online per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla situazione in evoluzione.