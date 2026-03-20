Milano-Sanremo: duello Van der Poel – Pogacar

In queste ore, la Milano-Sanremo è al centro dell’attenzione online e si posiziona ai vertici dei trend sui motori di ricerca. La ‘Classicissima di Primavera’ si preannuncia emozionante, con grandi nomi pronti a sfidarsi. Tra di essi, spiccano Van der Poel e Pogacar, pronti a regalarci uno spettacolo indimenticabile.

La competizione, che si svolgerà il 21 marzo, attira l’interesse degli appassionati di ciclismo di tutto il mondo. L’edizione del 2026 promette sorprese e momenti di grande sport, con i migliori atleti pronti a dare il massimo.

La Milano-Sanremo non è solo una gara, ma una celebrazione dello sport e della passione per il ciclismo. Un evento atteso e amato da tutti gli appassionati, che si preparano ad assistere a una sfida epica tra i campioni del pedale.

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