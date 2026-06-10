Milano sotto temporale: danni e disagi

Nelle ultime ore, un violento temporale si è abbattuto su Milano e provincia, causando seri danni e disagi alla popolazione. Il maltempo ha portato una bomba d’acqua e raffiche di vento su diverse zone, tra cui Legnano e Garbagnate, dove alberi caduti hanno bloccato le strade complicando anche il raggiungimento dell’ospedale locale.

Le condizioni meteorologiche avverse hanno provocato nubifragi, grandine e venti fortissimi, che hanno abbattuto alberi, scoperchiato tetti e causato danni a varie strutture. La situazione è stata particolarmente critica nel Milanese, dove il vento ha raggiunto livelli estremi e la grandine ha reso la situazione ancora più complicata.

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