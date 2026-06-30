Milano: temporali e allerta arancione, previsioni meteo domani

Il meteo di domani desta preoccupazione in Lombardia, con Milano che si prepara ad affrontare un’intensa perturbazione. Le previsioni segnalano l’arrivo di forti temporali, grandinate e raffiche di vento, tanto che è stata emessa un’allerta arancione per rischio temporali.

Le conseguenze del maltempo si sono già fatte sentire con la chiusura di parchi, cimiteri e piscine in città. Le immagini del forte temporale che ha colpito Milano mostrano danni significativi, come divanetti sui fili del bus, tendoni sradicati e alberi caduti.

La notizia ha generato un grande interesse online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla situazione meteo, è possibile approfondire online.