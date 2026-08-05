Milano, TWOW chiude il 2025 con un fatturato record di 3 milioni di euro: +28,89% rispetto al 2024

TWOW, l’agenzia di marketing integrato specializzata in strategie di comunicazione digitale e performance marketing, ha chiuso il 2025 con un fatturato di 3.174.111 euro, registrando un aumento del +28,89% rispetto all’anno precedente. Questo risultato conferma il percorso di crescita costante dell’agenzia, che ha visto una crescita media annuale del 27% dal 2018.

Durante l’anno, TWOW ha festeggiato il suo decimo anniversario con il rinnovamento della propria identità visiva e ha avviato un nuovo piano di investimenti in tecnologia, servizi e sviluppo aziendale. Inoltre, l’agenzia ha confermato il suo status di Google Premier Partner per il settimo anno consecutivo.

TWOW ha inoltre consolidato le sue collaborazioni con clienti come GENS AUREA S.p.A. e il GENOA CFC, e ha avviato nuove partnership strategiche con aziende come UNOENERGY e CONAI. Queste collaborazioni hanno portato alla realizzazione di progetti di successo, come la campagna AMIU dedicata alla raccolta differenziata a Genova.

Il fondatore e chairman di TWOW, Paolo Ratto, ha dichiarato: “Abbiamo scelto di investire in modo continuo nel nostro brand, nelle persone e in nuovi servizi, oltre che nello sviluppo di un ecosistema capace di integrare marketing, tecnologia e innovazione. Guardando al futuro, ci proponiamo di raggiungere un fatturato di 4 milioni di euro nel 2027, mantenendo un modello di crescita sostenibile”.

L’agenzia ha anche compiuto investimenti diretti in alcune realtà imprenditoriali complementari e ad alto potenziale, come DOCTORAPP e MR. DEE STILL. Questi investimenti riflettono la volontà di TWOW di andare oltre il tradizionale rapporto agenzia-cliente e di condividere competenze e capacità progettuali con altre aziende.

Emanuela Genovesi Picasso, Founder e CEO di TWOW, ha commentato: “Siamo impegnati non solo a partecipare allo sviluppo di queste realtà come investitori, ma anche a contribuire attivamente alla loro evoluzione attraverso le nostre competenze e il nostro know-how acquisito in oltre dieci anni di esperienza nel marketing digitale e nella crescita delle imprese”.

TWOW si conferma dunque un player di rilievo nel panorama del digital marketing, con prospettive di crescita e sviluppo molto positive per il futuro.