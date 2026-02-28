- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Febbraio 28, 2026
Notizie Italia

Millennials: consulenza finanziaria e trasferimento patrimoniale

Il tema dei millennials è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i top trend sui motori di ricerca. Si parla della Great Wealth Transfer, il trasferimento di ricchezza generazionale, con i giovani adulti che cercano una connessione umana con i propri consulenti finanziari. I millennials, raggiungendo il cosiddetto ‘Peak 35’, stanno diventando sempre più ricchi e cercano consigli finanziari affidabili mentre costruiscono e ereditano patrimoni.

La ricerca Equitable PEAK 35™ sottolinea come i millennials siano alla ricerca di consulenti finanziari fidati per gestire al meglio le proprie risorse. Questo evidenzia l’importanza di una consulenza personalizzata e basata sulla fiducia in un momento in cui le nuove generazioni sono al centro di un importante spostamento di ricchezza.

La tendenza dei millennials verso una consulenza finanziaria più umana e personalizzata rispecchia una crescente consapevolezza dell’importanza di pianificare il proprio futuro finanziario in modo oculato e informato. Questo fenomeno non solo riguarda la gestione della ricchezza personale, ma ha anche implicazioni più ampie sull’industria finanziaria e sui modelli di business ad essa collegati.

Per ulteriori approfondimenti sull’importanza della consulenza finanziaria per i millennials e sulla Great Wealth Transfer, è possibile trovare risorse online che offrono dettagli e analisi approfondite su questo argomento di grande attualità.

