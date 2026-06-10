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Milo Infante passa a Mediaset

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Nelle ultime ore, la notizia dell’approdo di Milo Infante a Mediaset è diventata un vero e proprio trending topic online, scalando le classifiche dei motori di ricerca. L’ex volto della Rai ha annunciato il passaggio con una lettera di dimissioni, sottolineando che si tratta di un punto d’arrivo nella sua carriera.

Le ipotesi sul ruolo che Infante potrebbe ricoprire all’interno del gruppo Mediaset sono molte, con voci che parlano di possibili collaborazioni con reti come Rete 4 o Canale 5.

La notizia ha destato grande interesse tra il pubblico, che si interroga sulle motivazioni che hanno portato Infante a prendere questa decisione e sulle possibili conseguenze sul panorama televisivo italiano.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti sull’argomento, è possibile consultare le fonti online e seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

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