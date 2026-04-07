Minacce via mail a Gennaro Sangiuliano

Gennaro Sangiuliano, ex ministro noto per le sue posizioni nette e decise, si trova al centro di una vicenda inquietante: ha ricevuto minacce via mail, segnalate come parte di un clima politico particolarmente teso e degenerato. Sangiuliano stesso ha commentato definendo le parole ricevute come odiose e ha espresso preoccupazione per come possano evolvere le situazioni di questo genere.

La solidarietà nei confronti dell’ex ministro non si è fatta attendere: diverse personalità politiche, tra cui il presidente della Camera Roberto Fico, hanno manifestato il loro appoggio e sostegno a Sangiuliano in seguito alle minacce ricevute.

La notizia, di estrema rilevanza, è molto ricercata online e si trova al vertice delle tendenze sui motori di ricerca in queste ultime ore. Un caso che mette in luce la delicatezza del dibattito politico e la necessità di mantenere un confronto civile e rispettoso.

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