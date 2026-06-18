Ministero dell’istruzione: novità sulla Maturità 2026

Il Ministero dell’Istruzione è al centro dell’attenzione in queste ore, con la Maturità 2026 che ha preso il via con la prova di italiano per oltre mezzo milione di studenti. Una delle novità di quest’anno è l’introduzione della prova orale, che si affianca a quella scritta, conferendo un peso significativo anche alla condotta degli studenti.

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