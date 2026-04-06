Modelli 730: novità e detrazioni fiscali del 2026

In queste ore, il modello 730 è uno dei temi più ricercati online e si trova in cima ai trend sui motori di ricerca. Le nuove regole del 2026 portano importanti cambiamenti, tra cui l’eliminazione delle detrazioni per i figli under 21. Questa modifica inciderà sulle dichiarazioni dei redditi e sulle detrazioni fiscali per le famiglie italiane. Inoltre, il 730 precompilato è una delle novità di quest’anno, semplificando il processo di compilazione per molti contribuenti. È importante essere informati su queste modifiche per compilare correttamente la propria dichiarazione dei redditi. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online sui siti specializzati o tramite fonti ufficiali.