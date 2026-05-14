Modello 730 precompilato: novità e scadenze

Il modello 730 precompilato è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i top trend sui motori di ricerca. Da domani scatterà l’invio di questa dichiarazione dei redditi, con la possibilità per i contribuenti di apportare eventuali modifiche ai dati precompilati. È importante ricordare che scattano anche i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate per garantire la correttezza dei dati inseriti. Questa novità fiscale è destinata a semplificare la vita dei contribuenti, facilitando il processo di compilazione e invio della dichiarazione. Per ulteriori dettagli e approfondimenti, è possibile consultare le fonti online, dove si trovano informazioni dettagliate sulle modalità di compilazione e invio del modello 730 precompilato.