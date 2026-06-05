Modena FC: Gazzetta, il gioiello in primo piano

La gazzetta di Modena è al centro dell’attenzione in queste ore, con la notizia di un giovane talento che sta facendo parlare di sé. Il nome di Wiafe, gioiello del Modena FC, ha catturato l’interesse di diverse squadre di Serie A, con Napoli che sembra intenzionata a lanciare un assalto per accaparrarselo.

Le ultime informazioni, aggiornate fino alle 10:00 di oggi, confermano che la situazione attorno a Wiafe è in evoluzione e che le trattative potrebbero intensificarsi nei prossimi giorni.

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