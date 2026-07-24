- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Luglio 24, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaModena: weekend di eventi in provincia
Notizie Italia

Modena: weekend di eventi in provincia

- Spazio Pubblicitario 02 -

In queste ore Modena è al centro dell’interesse online, con il tema in tendenza sui motori di ricerca. Il weekend si prospetta ricco di appuntamenti nella provincia: dalla ‘Fiera di Luglio’ ai Laghi Curiel con due giorni di eventi, alle notti d’estate tra fiere, cinema estivo e Miss Anguria. Un’occasione unica per immergersi nella cultura e nelle tradizioni locali, godendo di momenti di svago e divertimento per tutta la famiglia. Per restare aggiornati su tutti gli eventi e le novità in programma, è possibile approfondire online e consultare le fonti ufficiali. Un fine settimana da trascorrere immersi nell’atmosfera suggestiva della provincia modenese.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it