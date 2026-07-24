Modena: weekend di eventi in provincia

In queste ore Modena è al centro dell’interesse online, con il tema in tendenza sui motori di ricerca. Il weekend si prospetta ricco di appuntamenti nella provincia: dalla ‘Fiera di Luglio’ ai Laghi Curiel con due giorni di eventi, alle notti d’estate tra fiere, cinema estivo e Miss Anguria. Un’occasione unica per immergersi nella cultura e nelle tradizioni locali, godendo di momenti di svago e divertimento per tutta la famiglia. Per restare aggiornati su tutti gli eventi e le novità in programma, è possibile approfondire online e consultare le fonti ufficiali. Un fine settimana da trascorrere immersi nell’atmosfera suggestiva della provincia modenese.