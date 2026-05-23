Molise: approvato bilancio di previsione 2026-2028

In queste ore, la notizia relativa all’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 da parte del Consiglio regionale del Molise è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. L’approvazione di questo importante strumento di programmazione finanziaria per il triennio a venire rappresenta un passo significativo per la regione, delineando le linee guida per le politiche economiche e sociali a breve e medio termine.

Il dibattito politico che ha accompagnato l’approvazione ha evidenziato posizioni divergenti e punti di vista contrastanti, con riferimenti anche alla gestione del settore sanitario. Le dichiarazioni dei rappresentanti politici presenti in aula hanno evidenziato le differenti visioni sulle scelte da adottare per garantire il benessere e lo sviluppo del territorio molisano.

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