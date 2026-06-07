Monaco: trionfo del monaco Antonelli nella Formula 1

In queste ore, il tema del monaco è in cima ai top trend sui motori di ricerca, grazie alla straordinaria performance di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Monaco di Formula 1. Il giovane pilota, soprannominato il “piccolo principe”, ha dominato la gara a Monte-Carlo, tenendo a bada le Ferrari e conquistando la vittoria sotto gli occhi del pubblico internazionale.

La pressione delle scuderie rivali non è riuscita a scalfire la determinazione di Antonelli, che si è confermato come leader indiscusso della competizione. Anche il campione Lewis Hamilton ha elogiato la prestazione del monaco, riconoscendo il passo avanti compiuto dalla Ferrari.

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