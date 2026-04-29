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Mondiale U-20 2029: Georgia e Armenia pronte a ospitare

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La notizia che ha catturato l’attenzione nelle ultime ore è il progetto di Georgia e Armenia di co-ospitare il Mondiale U-20 del 2029. Un incontro tra i vertici delle federazioni calcistiche armena e georgiana con il presidente della FIFA Infantino ha confermato l’entusiasmo e l’impegno per questo importante evento sportivo.

Il Primo Ministro armeno Pashinyan ha dichiarato che il torneo si svolgerà nei due Paesi, confermando il desiderio di promuovere il calcio giovanile e consolidare i legami fra le nazioni attraverso lo sport.

La notizia è diventata rapidamente uno dei trend più cercati sui motori di ricerca, suscitando l’interesse degli appassionati di calcio e degli amanti degli eventi sportivi internazionali.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’argomento, è possibile approfondire online: un’occasione per scoprire più in profondità le implicazioni e le novità relative a questo progetto che coinvolgerà due Paesi del Caucaso nel panorama calcistico mondiale.

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