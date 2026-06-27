Mondiali 2026: classifica e prossimi incroci

In queste ore, il tema dei Mondiali del 2026 è al centro dell’attenzione online, con la classifica e i prossimi incroci tra le squadre che stanno appassionando i tifosi di tutto il mondo. Le ultime notizie riguardano le sfide già definite e le possibilità che si aprono per diverse nazionali. Ad esempio, il Giappone ha pareggiato con la Svezia, mentre il Brasile si prepara agli ottavi di finale. L’Olanda ha superato il turno e ora dovrà vedersela con il Marocco, mentre l’Ecuador ha compiuto un’impresa battendo la Germania. Inoltre, la Turchia ha vinto 3-2 contro gli Stati Uniti, mentre il Paraguay ha pareggiato con l’Australia. Il tabellone dei 16esimi di finale si sta delineando, e presto sapremo quali saranno le sfide da seguire con attenzione.

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