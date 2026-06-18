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Mondiali 2026: Inghilterra vince su Croazia, Congo sorprende Portogallo

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Le ultime notizie dal mondo del calcio riportano i risultati della quarta giornata dei Mondiali 2026, con partite mozzafiato che hanno catturato l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo. In particolare, l’Inghilterra ha sconfitto la Croazia con un netto 4-2, dimostrando una prestazione di alto livello sul campo di gioco.

Ma la vera sorpresa è arrivata dal Congo, che ha fermato il Portogallo sull’1-1, in un match che ha visto protagonisti due grandi campioni come Ronaldo e Messi. La parità sul campo ha lasciato i fan con il fiato sospeso, attendendo con ansia i prossimi sviluppi della competizione.

Non sono mancate le vittorie per Ghana e Colombia, che hanno fatto vedere il loro valore in campo conquistando importanti successi. Il torneo si sta rivelando pieno di colpi di scena e partite emozionanti, coinvolgendo appassionati e addetti ai lavori in tutto il mondo.

La notizia dei risultati mondiali del 2026 è molto ricercata online in queste ore, essendo in cima ai top trend sui motori di ricerca. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire sul web per rimanere al passo con tutte le novità riguardanti il torneo calcistico più atteso dell’anno.

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